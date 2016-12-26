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Ситуация в Донбассе

В 2016 году в боях в Донбассе погибли 211 бойцов ВСУ

В 2016 году в боях в Донбассе погибли 211 бойцов ВСУ
Фото: Пресс-центр АТО

Небоевые потери составили 256 человек

26.12.16 19
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Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов, небоевые – 256 человек. Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос ВВС Украина.

В управлении также рассказали о потерях техники: "В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных силах Украины составляют более 100 единиц".

За год контракты на службу в украинской армии подписали около 7,5 тыс. человек.

Также украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены Вооруженным силам.

Напомним, 6 декабря начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что с начала конфликта в Донбассе погибли 3064 представителя всех силовых структур, из них 2636 - военнослужащие. Из этого количества боевые потери - 2148 человек.

Ранее, 10 июня, военный прокурор Анатолий Матиос рассказал о небоевых потерях украинской армии (без других силовых структур), которые по состоянию на лето составляли 1294 военнослужащих. Среди причин небоевых потерь: заболевания, ДТП, отравления (в том числе алкоголем), несчастные случаи, самоубийства и умышленные убийства.

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