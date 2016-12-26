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<span class="label red">Инфографика</span> Какой будет погода в последнюю неделю уходящего года
Фото: spasvisual.com

Инфографика Какой будет погода в последнюю неделю уходящего года

Практически каждый день ожидаются осадки, на Новый год местами пройдет снег

26.12.16 182
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В последнюю неделю 2016 года в Украине практически каждый день ожидаются осадки.

В среду, 28 декабря, синоптики прогнозируют небольшое похолодание.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник на западе и севере Украины пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +6°. В восточных областях температура до 0°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +2°. На севере днем до +2°, в южных регионах до +3°.

Прогноз на 26 декабря

Во вторник, 27 декабря, по всей стране ожидаются осадки. Днем теплее всего будет на западе и юге страны - до +5°.

Прогноз на 27 декабря

В среду, 28 декабря, в Украине похолодает и пройдет снег. В Сумской области ночью столбик термометра опустится до -7°. Теплее всего будет на юге - до 3 градусов тепла.

Прогноз на 28 декабря

В четверг в Украине продолжит падать снег. Ночью по стране -9°...-4°, днем на юге до +1°. 

Прогноз на 29 декабря

В пятницу в стране практически без осадков, снег ожидаются только в западных областях. На западе температура днем до +3°, в остальных регионах днем -4°...+1°.

Прогноз на 30 декабря

31 декабря и 1 января местами пройдет снег. В субботу ночью холоднее всего будет в Луганской и Донецкой областях - до -8°, на остальной территории -7°...-2°. Днем температура по стране 0°...+3°. В воскресенье на востоке до -6°, днем в Украине -1°...+4°.

Прогноз на 31 декабря

Прогноз на 1 января

Народный прогноз

26 декабря - Евстрата, Евгения. В народе говорили: "Каков Евстрат - таков январь".

27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.

28 декабря - день Трифона. Каков Трифон - таков и март.

29 декабря – Агея. Каков Агей - таков и апрель. На Агея иней - на святки тепло, но со снегом. Холодный Агей - к лютой зиме.

30 декабря - Данила. Если появится иней - Рождество будет теплым. Каков Даниил - таков и май.

В народном календаре 31 декабря - день Святого Модеста. А в старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году.

1 января - день памяти мученика Бонифатия. Каков первый день января, таков и первый день лета. Если в первый день Нового года сильный мороз и малый снежок, то будет хороший урожай хлеба. Если же тепло и нет снега - урожай будет плохой. Снег и тепло на Новый год - лето будет теплое и дождливое.

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