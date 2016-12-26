Договоренности о перемирии в Донбассе сорваны, – Полторак

Министр обороны Степан Полторак заявил, что договоренности о прекращении огня в районе проведения антитеррористической операции не выполняются. За минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ. Об этом министр сказал на брифинге в Харькове, передает УНИАН.

По словам Полторака, соответствующие действия поддерживаются Россией.

"Это является свидетельством агрессивной политики, которая поддерживается РФ, и агрессивного поведения террористических группировок, находящихся в Донецке и Луганске", – подчеркнул он.

При этом министр заверил, что ВСУ полностью контролируют ситуацию на передовой и готовы дать отпор в случае обострения ситуации.

"Мы отслеживаем ситуацию, мы наблюдаем за обстановкой и готовы реагировать, если она будет усугубляться", – подчеркнул Полторак.

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Напомним, с 00:00 24 ноября вступил в силу режим прекращения огня в Донбассе, о котором договорилась трехстороння контактная группа в Минске. В штабе АТО заявили, что перемирие было нарушено боевиками уже через 25 минут после полуночи.