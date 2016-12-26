Самопровозглашенные "власти" оккупированного Россией Крыма позволили уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской посетить троих политзаключенных. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко.

"После трех месяцев, и особенно тяжелых двух последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими узниками, которые удерживаются в Крыму, а также теми осужденными, которые обратились с просьбой о передаче на материковую часть", - написал он.

Как сообщил Крикливенко, украинская сторона просила встречи с 42 лицами, однако "власти" Крыма предоставили возможность встретиться лишь с тремя политзаключенными, в том числе с Ахтемом Чийгозом.