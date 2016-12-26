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Главная » Страна » Схему вербовки украинцев для работы наркокурьерами в РФ могли разработать в ФСБ, – Нацполиция
Схему вербовки украинцев для работы наркокурьерами в РФ могли разработать в ФСБ, – Нацполиция
Патрульная полиция / Фото: Пресс-служба МВД

Схему вербовки украинцев для работы наркокурьерами в РФ могли разработать в ФСБ, – Нацполиция

Шансы выйти на организаторов схемы, находящихся в России, нулевые

26.12.16 116
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Схема по вербовке граждан Украины для работы наркокурьерами в России могла быть разработана Федеральной службой безопасности России. Об этом сообщил начальник департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Артем Крищенко, передает 112.ua.

"Эта схема по вербовке в наркокурьеры разработана на более высоком уровне, чем кажется. Есть основания подозревать, что она разработана ближе к Красной Стене (Кремль). Эта схема разработана в стенах ФСБ", – сказал Крищенко.

Он считает, что шансы выйти на организаторов схемы, которые находятся в России, нулевые.

"Положиться на своих "коллег" в РФ тоже шансов нет. Очень грамотно все сделано и организовано", – добавил он.

По его словам, три украинца и гражданин Молдавии, задержанные по подозрению в организации вербовки граждан Украины для работы наркокурьерами в России, будут сидеть за решеткой и получат достойные сроки.

Ближе к лету 2017 дело будет передано в суд.

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