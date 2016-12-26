Топ-менеджера сети супермаркетов подозревают в финансировании "ДНР", – СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировалась террористическая организация "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на временно оккупированной территории. Правоохранители установили, что процент от прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным ведомствам террористов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех бизнесменов и менеджеров, причастных к схеме.

В пресс-центре СБУ не сообщают названия сети супермаркетов, а также не приводят персональных данных арестованного топ-менеджера.