Чубаров: Четыре государства бывшего СССР почти готовы признать Крым российским

Четыре государства бывшего Советского союза почти готовы признать аннексированный Крым территорией России.

Об этом заявил народный депутат (БПП), глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала "112 Украина".

"Для меня болезненно: четыре государства бывшего Советского Союза - Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан - эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поведения, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины. Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия, как минимум, с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения", - заявил народный депутат (БПП) Рефат Чубаров.

Чубаров подчеркнул, что Крым остается не "серой", а "черной" зоной на фоне Донбасса.

"Там есть ОБСЕ, там есть какие-то контакты (в Донбассе – ред.), а в Крым они (оккупационная власть – ред.) никого не допускают", - напомнил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

