Украина и Израиль продолжат переговоры по ЗСТ несмотря на обострение взаимоотношений

Стороны договорились сделать все возможное для предотвращения обострения дискуссий в украинском и израильском обществах

Украина и Израиль договорились провести очередные переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

В понедельник, 26 декабря, в МИД был приглашен посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский для обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия Советом безопасности Организации Объединенных Наций резолюции о положении на Ближнем Востоке. Украина выразила разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Совбезе.

Послу Израиля даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины в поддержку этого проекта.

Стороны договорились сделать все возможное для того, чтобы предотвратить обострение дискуссий в украинском и израильском обществах.

Украина и Израиль договорились сосредоточить усилия на проведении в Киеве очередного раунда переговоров по проекту соглашения о зоне свободной торговли, подготовке к подписанию имплементационного протокола к недавно ратифицированному сторонами соглашению, которое регулирует трудовую миграцию, а также продолжить переговоры по дальнейшей либерализации авиасообщения.

Было также оговорено согласовать график контактов высокого уровня на 2017 год.

Напомним, в ноябре спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн выступал за ускорение подписания соглашения между Украиной и Израилем о зоне свободной торговли.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает необходимым рассмотреть на следующем заседании Кабинета министров факт голосования Украины за резолюцию Совбеза ООН, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на палестинской территории.

Премьер-министр Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль на неопределенный срок.

23 декабря Украина проголосовала за резолюцию Совбеза ООН, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на палестинской территории.