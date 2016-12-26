В полиции рассказали, сколько "воров в законе" депортировали в этом году

Национальная полиция в 2016 году депортировала с территории Украины 14 "воров в законе". Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

"Все со "стажем" отбытого наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Суммарный срок на всех, если сложить – более 120 лет за решеткой", – пишет Троян.

По словам и.о. главы Нацполиции, преступники тесно связаны с Россией и представляют большую опасность для украинского общества.

"Преступные сообщества с российскими корнями активно стремятся распространить свое влияние за границу и наладить транснациональные связи. Все они стремятся увеличить долю легальной экономической деятельности. А их лидеры пытаются дистанцироваться от преступной среды и войти в органы государственной власти. "Воры в законе" объединяют вокруг себя группы и лиц с криминальным прошлым, чтобы совершать преступления на отдельных территориях, начиная от карманных краж и заканчивая рейдерскими атаками на крупные предприятия", – добавил Троян.