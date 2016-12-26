В течение дня, 26 декабря, в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении танки боевиков трижды вели огонь по Широкино. Также зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии и БМП противника. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы стреляли по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному. Украинские военные один раз были вынуждены открыть ответный огонь в районе Широкино.

На донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Зайцево и Луганское.

Всего с полуночи до 18:00 26 декабря состоялось 26 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.