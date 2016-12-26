Украина ищет альтернативу зоне свободной торговли со странами СНГ

Этот вопрос изучается не только в рамках Содружества, но и с точки зрения двусторонних отношений

Министерство экономического развития и торговли совместно с Министерством иностранных дел проводит окончательную сверку соглашений, в которых Украина принимает участие в рамках Содружества независимых государств (СНГ), и изучает возможность налаживания торгово-экономического сотрудничества с членами СНГ вне соглашения о зоне свободной торговли. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская, передают Украинские новости.

"Этот вопрос изучается не только в рамках СНГ, но и в рамках двусторонних отношений. Цель – приостановить неэффективные и устаревшие соглашения", – сказала Микольская.

По ее словам, на сегодняшний день планов по выходу из договора о зоне свободной торговли пока нет, однако, Украина изучает альтернативные варианты налаживания торгово-экономических отношений со странами-участницами СНГ.

"Относительно соглашения о свободной торговле СНГ, то по состоянию на сегодняшний день мы пока работаем в рамках договорной базы, которая есть, и скорой альтернативы этому соглашению я не вижу. Но для себя мы рассматриваем варианты альтернативных путей развития ситуации. Пока наши партнеры по СНГ говорят, что формат сотрудничества с нами в рамках СНГ их устраивает. У нас есть разные площадки, как двусторонние, так и многосторонние, для того, чтобы развивать торговый режим с теми странами, с которыми мы сейчас работаем на условиях свободной торговли в рамках СНГ", – отметила Микольская.

Напомним, государственная дума России решила приостановить действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Российский закон о приостановке ЗСТ с Украиной вступил в силу 1 января 2016 года.