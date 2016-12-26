Президент подписал госбюджет на 2017 год

Президент Петр Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства особо отметил, что правительство, президент, премьер-министр и парламент совместно сделали революционные шаги, беспрецедентные по усилению защиты людей. Речь идет о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн.
Порошенко подчеркнул, что принятый госбюджет-2017 является социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, украинского работника и значительно улучшает инвестиционный климат в стране.
Бюджетом предусмотрены доходы в размере 721,398 млрд грн, расходы – 790 млрд грн, дефицит – 77,5 млрд грн, или 3% ВВП.
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Рада приняла бюджет на 2017 год 21 декабря. За закон о госбюджете на 2017 год №5000 проголосовали 274 депутата.