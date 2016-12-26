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Главная » Страна » Оккупанты признали, что у них не получается соединить Крым и Россию

Оккупанты признали, что у них не получается соединить Крым и Россию

Оккупанты признали, что у них не получается соединить Крым и Россию
Фото: РИА Новости

Речь идет о строительстве транспортного тоннеля через Керченский пролив

26.12.16 6123
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Представитель оккупационных властей Крыма Григорий Иоффе заявил, что, несмотря на положительную общественную экспертизу, проект строительства транспортного тоннеля через Керченский пролив пока выглядит как мечта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот проект рассматривался не как альтернатива Керченскому мосту, а как добавочный проект. Мы дали этому проекту положительную общественную экспертизу. Пока этот проект проходит период согласования и проектирования, но пока это мечта", – сказал Иоффе.

Он напомнил, что ранее Евразийский деловой совет предложил построить одновременно с мостом через Керченский пролив тоннель, строительство которого планировалось вести за счет частных инвестиций, а проезд по нему предлагалось сделать платным.

Ранее сообщалось, что строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны оккупированного Крыма до сих пор не началось, потому что в федеральной целевой программе развития аннексированного Крыма и Севастополя до 2020 года не указан госзаказчик на этот вид работ.

В начале июня строительство Керченского моста в оккупированный Крым прекратили финансировать. Последний раз деньги российскому подрядчику, компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, перечисляли в декабре прошлого года. Также отмечалось, что "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга не может строить мост через Керченский пролив запланированными темпами и инвестировать в закупку дорогостоящего строительного оборудования из-за задержки оплаты выполненных работ.

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