На вооружение поступят образцы, разработанные за 2,5 года

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал поставку в Вооруженные силы новых образцов оружия. Об этом он заявил в ходе подписания госбюджета-2017, передает пресс-служба президента.

Порошенко отметил, что расходы на оборону, заложенные в бюджет, составляют 5,2% от ВВП. Сами средства сконцентрированы на финансировании ВСУ, направлены на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения и финансирование оборонного заказа.

"Впервые те новые образцы вооружений, которые были разработаны за последние два с половиной года, перейдут из процесса испытаний в непосредственную постановку на вооружение. Это значительно усиливает боевые возможности наших Вооруженных сил", – отметил Порошенко.

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Он подчеркнул, что другие силовые ведомства будут также обеспечены достаточным финансированием.