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Европарламент рассматривает увеличение торговых преференций для Украины, – МИД

Европарламент рассматривает увеличение торговых преференций для Украины, – МИД
Елена Зеркаль / Фото: Uacrisis.org

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом уже сейчас реализуется на 85%

26.12.16 62
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В Европейском парламенте рассматривают возможность увеличения торговых преференций для Украины. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНИАН.

"Это первый год, когда мы фактически применяли зону свободной торговли с 1 января 2016 года. То есть зона свободной торговли у нас работает уже более года, и у нас есть рост, и мы видим, что Европейский Союз стал нашим основным торговым партнером. И это в принципе радует, потому что все прогнозы, которые делались российскими экспертами, политиками, не осуществились, и фактически мы растем", – отметила Зеркаль.

Заместитель министра отметила, что бизнес, который раньше был ориентирован на Россию, начал осваивать европейский рынок и, по ее словам, "понял, что это не так трудно, как это рисовали в предыдущие годы в связи со всеми барьерами, о которых рассказывали в пропагандистских роликах россияне и их агенты влияния".

Зеркаль назвала такую тенденцию очень позитивной, особенно в вопросе возможности использования европейских инвестиций и развития тех сфер бизнеса, которые этих инвестиций требуют.

"Конечно, это еще первые шаги, и по первому году очень трудно делать какие-то прогнозы, но Европейский Союз готов идти дальше, и уже на рассмотрении парламента находится решение о предоставлении Украине дополнительных автономных преференций", – подчеркнула чиновница.

По ее словам, хотя в этот список попал не очень большой перечень товаров, но одновременно они являются важными для Украины с точки зрения продвижения их на европейский рынок и введение европейских инвестиций для улучшения украинской бизнес-среды.

Также заместитель министра рассказала о временном применении Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, которое базируется на положениях соглашения.

"Что касается пределов действия этого соглашения сейчас, то это около 85% самой сделки. То есть, можно говорить, что она применяется почти в полном объеме. Не применяются только статьи относительно исключительной компетенции государств-членов Европейского Союза", – добавила Зеркаль.

Напомним, 30 сентября 2016 года Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты для экспорта некоторых видов украинской продукции на европейский рынок. В частности, речь шла о расширении квот на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обувь, электрооборудования и металлопродукции.

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