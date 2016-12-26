Сенат Нидерландов рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС после 15 марта, – МИД

Правительство Королевства Нидерланды внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом после 15 марта 2017 года. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНИАН.

Как отметила Зеркаль, по подсчетам, сделанным нидерландским правительством, из 150 депутатов нижней палаты парламента Нидерландов (Палаты представителей) где-то 90-91 могут поддержать ратификацию Соглашения об ассоциации.

"Что касается Сената, то Сенат не участвует в выборах. Одновременно по плану, который был представлен премьер-министром Нидерландов господином Марком Рютте, он будет вносить в Сенат предложения по поддержке решения о ратификации после выборов, после 15 марта, поскольку этот вопрос довольно политизирован. Хотя сейчас можно сказать, что поддержать ратификацию в Сенате готовы 43-44 представителя из 75", – рассказала Зеркаль.

Напомним, 15 декабря 2016 года на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, направленными на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению.

Евросовет подчеркнул, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств – членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств. Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерланды ратифицирует Соглашение и Союз его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.

В тот же день Рютте заявил, что намерен как можно быстрее предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязательном решении.

Ранее в МИД Украины выражали надежду, что нижняя палата парламента Нидерландов в январе 2017 года завершит ратификацию Соглашения об ассоциации.