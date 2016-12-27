Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы украинских позиций в зоне АТО. За минувшие сутки зафиксировано 37 обстрелов, сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки. Также зафиксировано обстрелы из 122-мм артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному. С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино.

На донецком направлении из минометов оккупанты вели огонь по Луганскому, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке, Опытному, Южному, Зайцево и Луганскому.

На луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.