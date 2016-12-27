Тука не верит в успех блокады оккупированного боевиками Донбасса

По его словам, блокада - лишь новый информационный повод для сепаратистов

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука что не доверяет организаторам блокады оккупированных территорий Донбасса и не верит в её успех. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Во-первых, у меня не вызывают доверия инициаторы этой акции: ни Валентин Лихолит, ни Константин Гришин. По известным причинам", - отметил он.

Тука также отметил, что эти действия не согласованы ни с одним государственным учреждением - СБУ, МВД, ВСУ, поэтому установка блок-постов, проведение каких-либо досмотров, предоставление каких-либо "разрешений" является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей. "Намерение "уморить голодом" (как сказал Валентин Лихолит) при наличии более 400 км неконтролируемой границы - откровенный бред", - заявил он.

По словам Туки, блокада является предоставлением нового информационного повода для сепаратистов. "Я не верю в успех такого "давления на сепаратистов", кроме предоставления дополнительного информационного повода для оккупантов (что уже и началось). Убежден, что эта инициатива имеет режиссеров из числа тех, кто именует себя "политиками" - грязными пройдохами", - написал он.

Напомним, 26 декабря добровольцы объявили о начале блокады оккупированных территорий. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.