Бюджетные авиакомпании будут больше приходить в Украину, когда начнет действовать безвизовый режим с Европейским союзом, и украинцы будут иметь возможность беспрепятственно путешествовать. Такое мнение выразила в эфире Hromadske.ua заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

"Чем больше возможности, тем больше будет дешевых способов попасть в страны Европейского союза. Это и автобусные перевозки, это и железнодорожные перевозки, это и лоукосты. Будет возможность путешествовать - придут в Украину и лоукосты. Это взаимосвязанные вещи. То есть спрос всегда развивает предложение", - сказала она.

Напомним, 15 декабря Европарламент утвердил механизм прекращения безвизового режима ЕС со странами-нечленами, что было последним препятствием для отмены виз для украинцев.

Ранее сообщалось, что ЕС согласовал с Нидерландами ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной.