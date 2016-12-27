Двое пропавших украинских военных попали в плен боевиков, - штаб АТО

Сейчас они находятся в Луганске

Двое украинских военнослужащих попали в плен в Луганской области, сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

Связь с бойцами была потеряна накануне в районе Золотого. По данным пресс-центра штаба АТО, 26 декабря они возвращались из больницы в часть, около 16:00 сбились с дороги и заехали на территорию, которая контролируется боевиками.

Сейчас известно, что пленных доставили в Луганск.

Напомним, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 26 декабря, что в заложниках на подконтрольных пророссийским боевикам территориях Донбасса находятся 110 человек, еще 10 - на территории России.