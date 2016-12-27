Боевики отпустили двух пленных украинок

Боевики террористической организации "ДНР" передали Украине двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, сообщает один из веб-сайтов боевиков.
Процедура прошла между оккупированным Донецком и Макеевкой. Пленных передали руководителю украинского Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.
Владимир Рубан отметил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмена пленными в Донбассе".
Напомним, накануне главари боевиков "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через народного депутата Надежду Савченко.
Украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников в Донбассе, чье местонахождение подтвердили боевики, на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.
15 декабря стало известно, что Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из "обменного" списка, чтобы разблокировать процесс освобождения украинских заложников.
23 декабря представители "ДНР"/"ЛНР" вновь сорвали переговоры об обмене пленными в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.