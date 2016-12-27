Боевики отпустили двух пленных украинок

Процедура передачи прошла между оккупированным Донецком и Макеевкой

Боевики террористической организации "ДНР" передали Украине двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, сообщает один из веб-сайтов боевиков.

Процедура прошла между оккупированным Донецком и Макеевкой. Пленных передали руководителю украинского Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

Владимир Рубан отметил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмена пленными в Донбассе".

Напомним, накануне главари боевиков "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через народного депутата Надежду Савченко.

Украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников в Донбассе, чье местонахождение подтвердили боевики, на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

15 декабря стало известно, что Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из "обменного" списка, чтобы разблокировать процесс освобождения украинских заложников.

23 декабря представители "ДНР"/"ЛНР" вновь сорвали переговоры об обмене пленными в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.