Журналист рассказал о двух освобожденных из плена боевиков украинских женщинах

Это простые люди, не имеющие отношения к военному делу

Журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook, кто эти две женщины, которых накануне освободили из плена боевики "ДНР".

"Кто эти "пленные"? Может, какие-то агенты СБУ или снайперы ВСУ? Может, их взяли на поле боя?", - пишет журналист.

Как оказалось, одна из них - простая женщина, которая влюбилась в мужчину, проживающего на оккупированной территории, террориста "ЛНР". "Он ее пригласил к себе, но потом решил избавиться, обвинил ее в пособничестве "укропам" и ее бросили "на подвал", - рассказал Бутусов.

Вторая "пленная" - судья из Мариуполя.

По словам журналиста, обе эти женщины не были в списках пленных для обмена - это просто заложники, схваченные без каких-то причин.

Вместо этих двух женщин Украина добровольно передаст сразу 15 человек из списка на обмен - все они под следствием в Украине либо уже получили приговор суда.

"Передаем 6 женщин и 9 мужчин, которые в отличие от этих двух заложниц находились в списках на обмен. Украина заложников не берет - передаем только реальных террористов, наемников, шпионов и их пособников, интерес к которым проявляет противник", - заявил Бутусов.

Напомним, накануне боевики террористической организации "ДНР" передали Украине двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Процедура прошла между оккупированным Донецком и Макеевкой. Пленных передали руководителю украинского Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

Владимир Рубан отметил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмена пленными в Донбассе".