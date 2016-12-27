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Фото В Харькове горел Дом ребенка

<span class="label red">Фото</span> В Харькове горел Дом ребенка
Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

В заведении круглосуточно находятся около 50 детей и 20 человек персонала

27.12.16 213
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В Харькове горел Дом ребенка. В заведении круглосуточно находятся около 50 детей и 20 человек персонала.

Об этом сообщается на сайте главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

К месту пожара автоматически были направлены 4 подразделения ГСЧС на автоцистернах и дежурная смена оперативно-координационного центра главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

По прибытию на место спасателями было установлено, что в подвальном помещении произошло короткое замыкание кабельного хозяйства в электрическом щите.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

В результате горения полимерных материалов кабельной оплетки образовалось плотное задымление на первом этаже детского дома, токсичность которого угрожала жизни и здоровью малышей. Поэтому руководителем тушения пожара немедленно было принято решение эвакуировать всех, кто находился в опасной зоне.

Спасатели вместе с сотрудниками администрации объекта на руках перенесли в другой корпус 33 ребенка и вывели 7 человек персонала.

Также были эвакуированы личные и спальные принадлежности, детские кровати и прочее имущество.

Аварийные службы города и области сейчас проводят восстановительные работы.

Всего в ликвидации последствий пожара принимало участие 7 пожарно-спасательных подразделения, 8 единиц спасательной техники и около 40 человек личного состава.

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