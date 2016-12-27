В Днипре напомнили о запрете фейерверков на Новый год

Город находится очень близко к линии фронта, в его военный госпиталь привозят раненых из зоны АТО

Мэрия Днипра обратилась к жителям города с просьбой не использовать фейерверки на новогодние и рождественские праздники. Соответствующее заявление 26 декабря сделал заместитель городского главы Днипра Александр Санжара, передает Радио Свобода.

Как пояснил чиновник, запрет на использование фейерверков и других пиротехнических изделий в городе распространяется не только на частных лиц, но и на кафе, рестораны и другие заведения.

"Такое решение было принято еще 1 сентября 2014 года. В нем сказано, что этот запрет действует до конца проведения АТО. У нас еще продолжается АТО, поэтому запрет сохраняется. Помните, что Днипро находится очень близко к линии фронта. Учитывая то, что в Днепре расположен военный госпиталь, у нас тут много ветеранов АТО, в наш город привозят раненых и, к сожалению, погибших, поэтому воздержимся в новогоднюю ночь от использования фейерверков. Давайте будем уважать друг друга и решения власти. При этом следует отметить, что за чертой города использовать пиротехнические средства разрешено", – сказал Санжара.

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Несмотря на запрет, в Днепре на праздники запускают фейерверки. Так, в новогоднюю ночь с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016-го салюты запускали в разных районах города как жители, так и заведения питания. А в сентябре 2016 года на День города фейерверки были включены в официальную программу празднований.