Сегодня трудоустройство молодёжи — это настоящий вызов не только для общества, но и для экономики. Чтобы преодолеть европейский кризис безработицы, корпорация Nestlé S.A — мировой лидер в отрасли рационального питания и здорового образа жизни — в ноябре 2013 года создала проект «Nestlé нужна молодёжь». Стабильная швейцарская компания, которая в этом году отмечает 150-летний юбилей, активно поддерживает репутацию корпоративного бренда в мире и постоянно работает над созданием общих ценностей. Одна из них — это инициатива по трудоустройству молодёжи

150 ЛЕТ ЛИДЕРСТВА

Директор Nestlé в Украине и Молдове Ансгар Борнеманн:

— Уже 150 лет в основе деятельности Nestlé — улучшение качества жизни и вклад в здоровое будущее. Наш бизнес является частью общества, поэтому для нас важно создавать ценности как для компании, так и для самого общества. В этом направлении мы фокусируемся на сферах рационального питания, развития сельского хозяйства и трудоустройства молодёжи. Инициатива по трудоустройству молодёжи является одной из таких ценностей. Мы стремимся создавать для молодёжи в обществе равные возможности, ведь молодые люди — это наше будущее, и мы должны дать им это будущее.

Мы считаем своей обязанностью создание большего количества возможностей для стажировки и обучения молодых людей, оказание помощи в получении своего первого профессионального опыта. Всё это мы делаем в долгосрочной перспективе и уверены, что наши партнёры, которые объединились в «Альянс ради молодёжи», могут помочь молодым людям в достижении карьерных целей.

ОБ ИНИЦИАТИВЕ

Юрий Демкович, директор по управлению персоналом и связям с общественностью Nestlé в Украине и Молдове:

— В рамках нашей инициативы по трудоустройству молодёжи Nestlé Needs YOUth мы работаем в четырёх направлениях.

Первое — трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет. За последние три года нам удалось трудоустроить 1890 молодых сотрудников на разные предприятия и в офисы Nestlé в Украине. Фактически каждый десятый человек в возрасте до 30 лет, получивший работу благодаря компаниям Nestlé в Европе за последние три года, был трудоустроен в Украине. И мы надеемся, что и в дальнейшем Nestlé в Украине будет продолжать эту тенденцию, создавая места для работы молодёжи.

Второе направление — предоставление возможности студентам и молодёжи получать первый опыт в бизнесе. В Nestlé в Украине мы проводим набор студентов на практику несколько раз в год. Длительность такой практики — два-четыре месяца, программа для выпускников продолжается год — как в офисе, так и на производствах компании в Украине и бизнес-сервис-центре Nestlé во Львове.

За последние три года 630 студентов прошли практику в Nestlé без отрыва от учебного процесса. Около 25% практикантов получили постоянное место работы в Nestlé в Украине, чему мы очень рады, так как для нас это важный показатель. Помимо этого, мы помогаем и другим стажёрам, которые хорошо себя проявили, трудо­устроиться в компаниях партнёров в Украине. А участники программы для выпускников получают возможность быстро влиться в работу организации, работая в разных направлениях бизнеса в течение года, что способствует ускоренному развитию карьеры в компании.

В Nestlé есть потенциал, дающий возможность развиваться специалистам разных сфер. Поскольку Nestlé является одной из самых больших компаний FMCG в мире (около 330 тыс. сотрудников), у нас есть много возможностей для развития карьеры в различных направлениях. Среди наиболее востребованных офисных специалистов — бренд-менеджеры, менеджеры по закупкам, IT-специалисты, на фабриках — операторы и наладчики оборудования. А в бизнес-сервис-центре Nestlé во Львове, который обслуживает компании Nestlé в мире, нужны специалисты отдела поддержки поставок, бухгалтеры, специалисты отдела мониторинга информационных сетей и специалисты по администрированию пользователей информационных систем.

Третье направление — предоставление разносторонней поддержки молодёжи на постоянной основе. Это значительно увеличивает шансы молодых людей получить работу своей мечты. На лекциях и мастер-классах в вузах, на различных ярмарках вакансий мы учим молодых людей правильно составлять резюме, рассказываем им, как себя вести на интервью, давая рекомендации как работодатели. Всё это важные навыки, которые не преподают в университетах и техникумах.

И четвёртое, очень важное направление — это реализация программы «Альянс ради молодёжи», основанной для помощи молодым людям в вопросах трудо­устройства. В Альянс уже входит 15 локальных партнёров в Украине и ряд международных партнёров, с которыми Nestlé сотрудничает в других странах. Важно, что в рамках данной инициативы работа по первым трём направлениям ведётся не только Nestlé, но и нашими партнёрами — совместно мы помогаем начать свой профессиональный путь ещё большему количеству студентов.

В группу «Альянс ради молодёжи» входит более 200 компаний — партнёров и поставщиков Nestlé в Европе, в том числе и Украине. Если в Nestlé в Европе мы обязуемся до 2020 года трудоустроить 20 тыс. людей в возрасте до 30 лет и взять 15 тыс. молодых людей на практику, то благодаря общим усилиям всех партнёров Альянса эта цифра возрастёт в 7 раз, то есть до 230 тыс. Такое сотрудничество увеличивает количество молодых людей, которым мы помогаем в трудоустройстве, и даёт возможность студентам найти работу по окончании вузов.

Две недели назад Nestlé провела ежегодную конференцию для всех партнёров в Украине по «Альянсу ради молодёжи», в которой приняли участие представители бизнеса, образовательного сектора, а также заместитель министра молодёжи и спорта Украины Александр Ярема. На мероприятии мы подвели итоги работы за три года и поставили цели на период до 2020 года.

Знаковым примером успешности Альянса является совместный опыт с нашим партнёром — трейд-маркетинг-агентством IMPACTO. Вместе мы разработали курс по трейд-маркетингу, который преподаём в КНЭУ им. Вадима Гетьмана. Раньше студенты и выпускники вузов, поступив на работу в агентство IMPACTO, около десяти месяцев обучались, прежде чем перейти к непосредственной работе. Сейчас же, благодаря данному курсу, уже через месяц они могут работать руководителями проектов.

Цель создания Альянса — обмен опытом сотрудников компаний для увеличения возможностей трудоустройства и профессионального роста молодых людей. И этот эффект уже ощутим как для молодых людей, так и для организаций-работодателей.

Помимо Альянса, мы поддерживаем «Пакт ради молодёжи» — инициативу, подписанную компаниями-партнёрами Nestlé и многими другими корпорациями. Как и Альянс, пакт объединил сотни компаний в Европейском союзе. Мы рады делиться своим опытом, для того чтобы игроки бизнес-общества как можно активнее привлекали молодёжь к работе на своих предприятиях и в офисах.

Заместитель министра молодёжи и спорта Украины Александр Ярема:

— В Украине существует программа «Альянс ради молодёжи», инициатива Nestlé, которая рассчитана на годы вперед. Вокруг неё создаются объединения организаций, бизнес-партнёров, университетов и предприятий. Вместе они реализуют цели и задачи, которые стоят перед Альянсом. Цели очень правильные и понятные, они важны для всего украинского общества и особенно для украинской молодёжи.

ДОСТИЖЕНИЯ NESTLE

Юрий Демкович, директор по развитию персонала Nestle в Украине:

— С 2013 года по всей Европе компанией Nestle было создано около 12 тыс. инициатив для молодых людей, включая 10 700 рабочих мест и 5800 профессиональных учебных программ. Кроме того, с 2014 года проведено более 2800 мероприятий по подготовке к работе.

В Украине Nestlé трудоустроила 1890 молодых людей в возрасте до 30 лет и предоставила возможность приобрести профессиональные навыки 633 практикантам и стажёрам в главном офисе и на предприятиях компании.

Ежегодно студенты и выпускники вузов имеют возможность получить опыт работы на предприятиях и в офисах компании во время летних каникул или без отрыва от учёбы. Выпускникам компания Nestlé предлагает пройти летнюю программу стажировки, которая повысит уровень их квалификации и подготовит будущих работников к самостоятельной работе. Всего в рамках инициативы «Альянс ради молодёжи» успешно проведено более 200 мероприятий.

С апреля 2009 года корпорация Nestlé реализует программу создания общих ценностей (Creating Shared Value) — инициативу, направленную на решение глобальных социальных и экономических проблем, и не собирается останавливаться на достигнутом. В рамках этого проекта эффективно работают программы в сферах правильного питания, здорового образа жизни, охраны окружающей среды, энергосбережения, сохранения водных ресурсов, образования и помощи молодёжи.

Программа создания общих ценностей является неотъемлемой частью бизнес-стратегии Nestlé. Цель компании — улучшение качества жизни и вклад в здоровое будущее, для обеспечения которых Nestlé работает уже 150 лет.