Савченко объявила о создании общественной платформы

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы РУНА. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции во Львове, передает 112.ua.

"Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила: это не будет политический проект. Партия – это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время – это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой-то популизм. Сегодня мы представляем вам общественную платформу РУНА", – заявила Савченко.

"Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа, как исключительное требование Революции достоинства", – декларирует депутат.

По словам Савченко, Украина до изменений в системе должна дойти эволюционным, а не революционным путем.

"Я когда-то говорила, что нужен эволюционно-революционный путь. У нас происходят "майданы", потому что это естественная борьба человека за свои права, за жизнь. Только после каждого "майдана" нам умудряются заморочить ум и возвращают все наоборот. Мы сейчас понимаем, что не можем "сносить голову" пока у нас не прописано то, что мы вместо этого поставим, и нам не нужно делать революцию в виде просто "бунта беспощадного". Нам нужно действительно подойти к этому разумно, взвешенно и путем эволюции осуществить, в конце концов, ту революцию, которая нужна Украине", – отметила Савченко.

По словам представителя экспертной группы "Народный суверенитет" Теодора Дьякова, целью общественной платформы является создание "контролируемой представительской демократии" в Украине. Он также уточнил, что о федерализме речь не идет.