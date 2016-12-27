Руководитель академии, интернет-маркетолог, преподаватель и практик Антон Воронюк решил поделиться своим видением тех трендов интернет-маркетинга, которые были актуальными в 2016 и только наберут силу в 2017.
Выделим самый главный и основной тренд, актуальный для любого бизнеса во всех нишах. Это:
- Рост уровня конкуренции во всех нишах
При высоком уровне конкуренции спасителю бизнеса, маркетологу 2017 придется направить свою работу на то, чтобы адаптироваться к падению важных маркетинговых показателей, найти источники трафика для оптимизации, найти новые источники.
А как там SEO, не “умрет” ли оно в очередной раз в новом году? Нет! Вот вам вкратце:
Тренды SEO
- Поляризация
- Борьба с ссылочным
- Акцент на мобайл
- Переход на https
Тренды контекстной рекламы
- Агрессивная политика по захвату места в выдаче
- Работа с аудиториями - списки ремаркетинга по базе, Яндекс Аудитории, Google Customer Match
- Акцент на измеримость медийной и видео рекламы - ассоциированные и отложенные конверсии Google Analytics и Яндекс Метрики. Brand Lift для YouTube
- Улучшение работы автоматических стратегий
- Смещение бюджетов в медийные инструменты
Тренды SMM
- Видео рулит
- Онлайн-трансляции на Facebook
- Instagram продает
- Работа с аудиториями наиболее эффективна.
- Нашествие мессенджеров
- Social Fishing и борьба с ним
- Push – уведомления — отдельный тренд для десктопа и мобайла. Перешел из 2016 в 2017.
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