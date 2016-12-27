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Руководитель академии, интернет-маркетолог, преподаватель и практик Антон Воронюк решил поделиться своим видением тех трендов интернет-маркетинга, которые были актуальными в 2016 и только наберут силу в 2017.

Выделим самый главный и основной тренд, актуальный для любого бизнеса во всех нишах. Это:

Рост уровня конкуренции во всех нишах

При высоком уровне конкуренции спасителю бизнеса, маркетологу 2017 придется направить свою работу на то, чтобы адаптироваться к падению важных маркетинговых показателей, найти источники трафика для оптимизации, найти новые источники.

А как там SEO, не “умрет” ли оно в очередной раз в новом году? Нет! Вот вам вкратце:

Тренды SEO

Поляризация Борьба с ссылочным Акцент на мобайл Переход на https

Тренды контекстной рекламы

Агрессивная политика по захвату места в выдаче Работа с аудиториями - списки ремаркетинга по базе, Яндекс Аудитории, Google Customer Match Акцент на измеримость медийной и видео рекламы - ассоциированные и отложенные конверсии Google Analytics и Яндекс Метрики. Brand Lift для YouTube Улучшение работы автоматических стратегий Смещение бюджетов в медийные инструменты

Тренды SMM

Видео рулит Онлайн-трансляции на Facebook Instagram продает Работа с аудиториями наиболее эффективна. Нашествие мессенджеров Social Fishing и борьба с ним Push – уведомления — отдельный тренд для десктопа и мобайла. Перешел из 2016 в 2017.

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