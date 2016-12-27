Савченко рассказала об источниках финансирования своей платформы

Народный депутат Надежда Савченко пояснила, откуда берется финансирование ее общественной платформы РУНА. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Львове, передает 112 Украина.

Народный депутата заверяет, что ее никто целенаправленно не финансирует, но при этом находятся люди, которые добровольно помогают через открытые фонды.

"Возникает очень много насмешек того, что означают само слово РУНА, или что это будет за платформа, или что за люди сидят рядом с Савченко. Такие же люди, как я, такие же люди, как и вы, которые сейчас нас смотрят и слушают. Чтобы так же не было слышно насмешек, откуда деньги, потому что каждый политический проект должен финансироваться, и кто финансирует Савченко? Никто меня не финансирует. Но есть люди, которые спрашивают, как мы можем помочь? Поэтому у нас есть два открытых фонда, один зарегистрирован на меня, который открыла еще моя сестра, когда я находилась в тюрьме. Второй фонд, это открытый на общественную организацию… Если вы хотите присоединиться или идеей, или финансами, или какой-то другой помощью, мы всегда открыты", - заявила Савченко.

Напомним, во вторник, 27 декабря, народный депутат Украины Надежда Савченко в ходе пресс-конференции в Львове заявила о создании общественной платформы РУНА. По ее словам, Украина до изменений в системе должна дойти эволюционным, а не революционным путем.