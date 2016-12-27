Савченко рассказала об источниках финансирования своей платформы

Народный депутат Надежда Савченко пояснила, откуда берется финансирование ее общественной платформы РУНА. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Львове, передает 112 Украина.
Народный депутата заверяет, что ее никто целенаправленно не финансирует, но при этом находятся люди, которые добровольно помогают через открытые фонды.
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"Возникает очень много насмешек того, что означают само слово РУНА, или что это будет за платформа, или что за люди сидят рядом с Савченко. Такие же люди, как я, такие же люди, как и вы, которые сейчас нас смотрят и слушают. Чтобы так же не было слышно насмешек, откуда деньги, потому что каждый политический проект должен финансироваться, и кто финансирует Савченко? Никто меня не финансирует. Но есть люди, которые спрашивают, как мы можем помочь? Поэтому у нас есть два открытых фонда, один зарегистрирован на меня, который открыла еще моя сестра, когда я находилась в тюрьме. Второй фонд, это открытый на общественную организацию… Если вы хотите присоединиться или идеей, или финансами, или какой-то другой помощью, мы всегда открыты", - заявила Савченко.
Напомним, во вторник, 27 декабря, народный депутат Украины Надежда Савченко в ходе пресс-конференции в Львове заявила о создании общественной платформы РУНА. По ее словам, Украина до изменений в системе должна дойти эволюционным, а не революционным путем.