Лутковской разрешат в 2017 году посетить украинцев в тюрьмах Симферополя

Возможно также перемещение 17 осужденных украинцев из оккупированного Крыма и России на Родину

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Валерия Лутковская в 2017 году посетит осужденных украинских граждан, содержащихся в исправительных колониях в оккупированном Симферополе, сообщает российский Интерфакс.

"Лутковской было предоставлено право посетить в ИК-1 и ИК-2 в Симферополе осужденных граждан Украины, но, поскольку много заняло времени посещение в следственном изоляторе, достигнута договоренность о посещении ею уже в следующем году этих граждан", - цитирует агентство российского омбудсмена Татьяну Москалькову. Российский омбудсмен выразила надежду, что украинская сторона в свою очередь выполнит договоренности о посещении граждан России, которые находятся в колониях в Украине.

Уполномоченные также планируют обсудить перемещение осужденных украинцев из оккупированного Крыма и других субъектов РФ на Родину, сообщила Москалькова. "Для этого проделана определённая работа, собраны необходимые документы. И МИД России запросил у МИД Украины подтверждение их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины. Их сейчас 17 человек", - отметила российский омбудсмен.

Москалькова рассказала также, что обратилась к Лутковской с просьбой оказать содействие в составлении по возможности максимально полного перечня граждан РФ, которые содержатся в местах лишения свободы на территории Украины.

Напомним, Лутковской в Крыму позволили встретиться с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом и еще двумя заключенными. Омбудсмен просила встречи с 42 удерживаемыми лицами, однако предоставили возможность встретиться только с тремя.