В Украине исполняется лишь 5% решений судов

В последние 20 лет в Украине выполняются не более 5% всех решений судов.

Об этом заявил глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк, передает "РБК Украина".

"На протяжении 20 последних лет уровень исполнения судебных решений не превышает 5%. Это сделано специально. Судебные решения принимаются, но это - лишь бумажка", - заявил Романюк.

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По его словам, исполнение судебных решений зависит от исполнительной власти. К примеру, только в 2016 году в 77 случаях было признано, что органы исполнительной власти на местах незаконно ограничили социальные выплаты гражданам на сумму 1,8 млрд гривен.