Турчинов: На фронте не место хаосу и анархии – без приказа Порошенко блокады не будет

Решение о какой-либо блокаде в зоне проведения антитеррористической операции может быть принято только верховным главнокомандующим. И никаких импровизированных блокпостов в зоне АТО не будет. Об этом, комментируя инициативу добровольцев об экономической блокаде оккупированных территорий, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает 112.ua.

"У нас не может быть на фронте хаоса и анархии. Военные должны выполнять приказы своего командования. Только так мы можем защитить страну. Те, кто сами себе поставили задачу и побежали ее реализовывать, будут только дестабилизировать ситуацию. Будет принято решение блокировать, значит – будут блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим, значит, делать этого никто не будет. Те, кто сами попробуют делать какие-то импровизированные блокпосты в зоне проведения АТО, этого не будет. Я сразу могу вам сказать", – заявил Турчинов.

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Ранее сообщалось, что второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский сообщил, что ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР".

Ветераны АТО подчеркнули, что будут бороться, в первую очередь, с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет. По их словам, они не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.

Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам в Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.