Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Сутки в АТО: ранены двое украинских военных
Ситуация в Донбассе

Сутки в АТО: ранены двое украинских военных

Сутки в АТО: ранены двое украинских военных
Александр Мотузяник / Фото: УКМЦ

Еще двое попали в плен боевиков

27.12.16 17
0000

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибших в рядах украинских войск нет, но двое военнослужащих получили ранения. Также двое наших военных попали во вражеский плен, заблудившись вблизи Бахмутской трассы, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По словам Мотузяника, вчерашние сутки доказали, что противник не собирается придерживаться договоренностей, достигнутых ранее, в отношении полного и всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 24 декабря. Пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции, которые традиционно оставались "горячими точками" в течение прошлых недель.

На донецком направлении львиная доля обстрелов пришлась на район Светлодарской дуги, где враг активно применял гранатометы и стрелковое оружие. После 21:00 бандформирования начали обстреливать местные украинские позиции из минометов и прекратили через полтора часа. По одной вооруженной провокации произошло в Зайцево и Опытном. Также дважды в Авдеевке оккупанты открывали огонь в сторону украинских защитников. Тяжелое вооружение при этом не использовалось. Зато вечером активным был снайпер противника в промзоне. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 12 вражеских обстрелов, один из них – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении, по-прежнему, наиболее напряженной обстановка остается в Широкино, где в течение суток боевики использовали весь спектр доступного им вооружения, за исключением реактивной артиллерии. По подсчетам Генштаба, вчера бандформирования выпустили в сторону украинских позиций на этом участке фронта около 100 минометных мин и 20 артиллерийских снарядов. Трижды в Широкино силы оккупанта открывали огонь из танка и вооружения на бронетехнике. Также вражеские обстрелы наших позиций состоялись в Марьинке, Новотроицком, Павлополе, Талаковке и Водяном. За исключением Талаковки, где враг выпустил 10 минометных мин, тяжелого вооружения на этих рубежах обороны враг не применял. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 24 вражеских обстрела, в том числе 10 – из тяжелого вооружения.

На луганском направлении зафиксирован один случай нарушения тишины – поздно вечером из подствольных гранатометов боевики обстреляли укрепления наших военных вблизи Станицы Луганской.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Карта военных действий в зоне АТО на 27 декабряГлава МИД Польши: Минские соглашения не будут выполненыБоевики отпустили двух пленных украинок

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 10363
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 6162
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3224
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 7071
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 3816
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 1939
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 2659
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 1833
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 3325
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1240
  1. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 11510 / 12562
  2. Оккупанты признали, что у них не получается соединить Крым и Россию 7479 / 8421
  3. Чубаров: Четыре государства бывшего СССР почти готовы признать Крым российским 6377 / 7087
  4. Ветераны АТО заявили о начале блокады оккупированного Донбасса до освобождения пленных 4207 / 4468
  5. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 3916 / 4871
  6. В России не нашлось желающих строить железную дорогу к Керченскому мосту 3410 / 3846
  7. В Сирии близ Дамаска активизировались бои 3112 / 3431
  8. В России опять не смогли запустить ракету в космос – в двигателе нашли мусор 3055 / 3452
  9. Тука не верит в успех блокады оккупированного боевиками Донбасса 2986 / 3266
  10. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 2527 / 97029
  1. Ветераны АТО заявили о начале блокады оккупированного Донбасса до освобождения пленных 61 / 4468
  2. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 49 / 4871
  3. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 37 / 97029
  4. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 24 / 12562
  5. В Донбассе разоблачили крупнейшую сеть информаторов боевиков 20 / 1455
  6. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 17 / 10363
  7. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 15 / 1410
  8. Спорная территория. Чего не учла Украина, проголосовав за резолюцию Совбеза ООН 13 / 1078
  9. 25 декабря 25 лет назад США официально признали независимость Украины 11 / 716
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.