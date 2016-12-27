Сутки в АТО: ранены двое украинских военных

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибших в рядах украинских войск нет, но двое военнослужащих получили ранения. Также двое наших военных попали во вражеский плен, заблудившись вблизи Бахмутской трассы, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По словам Мотузяника, вчерашние сутки доказали, что противник не собирается придерживаться договоренностей, достигнутых ранее, в отношении полного и всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 24 декабря. Пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции, которые традиционно оставались "горячими точками" в течение прошлых недель.

На донецком направлении львиная доля обстрелов пришлась на район Светлодарской дуги, где враг активно применял гранатометы и стрелковое оружие. После 21:00 бандформирования начали обстреливать местные украинские позиции из минометов и прекратили через полтора часа. По одной вооруженной провокации произошло в Зайцево и Опытном. Также дважды в Авдеевке оккупанты открывали огонь в сторону украинских защитников. Тяжелое вооружение при этом не использовалось. Зато вечером активным был снайпер противника в промзоне. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 12 вражеских обстрелов, один из них – из тяжелого вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карта военных действий в зоне АТО на 27 декабря

На мариупольском направлении, по-прежнему, наиболее напряженной обстановка остается в Широкино, где в течение суток боевики использовали весь спектр доступного им вооружения, за исключением реактивной артиллерии. По подсчетам Генштаба, вчера бандформирования выпустили в сторону украинских позиций на этом участке фронта около 100 минометных мин и 20 артиллерийских снарядов. Трижды в Широкино силы оккупанта открывали огонь из танка и вооружения на бронетехнике. Также вражеские обстрелы наших позиций состоялись в Марьинке, Новотроицком, Павлополе, Талаковке и Водяном. За исключением Талаковки, где враг выпустил 10 минометных мин, тяжелого вооружения на этих рубежах обороны враг не применял. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 24 вражеских обстрела, в том числе 10 – из тяжелого вооружения.

На луганском направлении зафиксирован один случай нарушения тишины – поздно вечером из подствольных гранатометов боевики обстреляли укрепления наших военных вблизи Станицы Луганской.