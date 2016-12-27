С оккупированных территорий Украина получает 9 млн тонн антрацита в год, - вице-премьер

Украина не закупает уголь в России. Однако с оккупированных территорий получает до 9 млн тонн угля марки "А" (антркацитовый уголь) в год. Об этом заявил в интервью 24 каналу вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на оккупацию, эти территории все еще – Украина.

Чиновник также опроверг утверждение, что поставки угля с оккупированных территорий осуществляются исключительно структурами олигарха Рината Ахметова.

"Поставщиками угля марки "А", который добывается на неподконтрольной территории, являются украинские компании, которые зарегистрированы на подконтрольной территории Украины и платят налоги по закону Украины… Существует достаточно много компаний", - заявил Кистион.