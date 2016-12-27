Названы 5 основных направлений развития украинской армии до 2020 года

Сегодня, 27 декабря, в Министерстве обороны представили проект государственной программы развития ВСУ до 2020 года. Об этом заявил заместитель начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования ГШ ВСУ Николай Садеков, передает Укринформ.
"Государственная программа разрабатывалась при участии представителей офиса НАТО, офиса реформ МОУ, Совета волонтеров и иностранных советников", – сказал Садеков.
На сегодняшний день проект государственной программы прошел этап межведомственного согласования и принят на заседании правительства. Теперь в оборонном ведомстве ожидают утверждения указом главнокомандующего.
Заместитель начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования ГШ отметил, что проект государственной программы должен реализовать 5 основных целей.
"Создание единой системы логистики и тылового обеспечения, системы управления ВСУ, усовершенствование системы оборонного планирования, усовершенствование системы медицинского обеспечения, развитие службы в военном резерве – 5 основных целей государственной программы", – сказал Садеков.
Программа разработана для выполнения задач, которые определены стратегическим оборонным бюллетнем Украины. Разделы этой государственной программы определяют цели развития ВСУ, основные задачи отдельных родов войск и боевые возможности армии.