Кличко успокоил: поквартирных проверок прописки жителей столицы не будет

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отрицает возможные проверки наличия киевской регистрации у жителей столицы полицией и администрацией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра.

"Это искаженная информация. Никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку", - заявил он.

Кличко отметил, что администрация разрабатывает механизмы справедливого начисления платы на коммунальные услуги в столице.

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Напонмним, ранее СМИ со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской государственной администрацией Петра Пантелеева сообщили, что ПАО "Киевводоканал" и КГГА весной 2017 года активизируют работу по выявлению нелегальных квартиросъемщиков.