В полиции назвали количество арестованных в РФ завербованных в наркокурьеры украинцев

Департамент по борьбе с торговлей людьми Национальной полиции считает, что количество арестованных и осужденных украинцев, которые были завербованы для работы наркокурьерами в России, составляет от 400 до 1 800 человек. Об этом сообщил начальник департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Артем Крищенко, передают Украинские новости.

"Цифры разные. Грубо говоря, от 400 до 1800 человек. Общей цифры пока нет", – сказал Крищенко.

По его словам, Украинский Хельсинский союз по правам человека помогает полиции и пытается плодотворно работать на территории России, чтобы получить информацию о тех людях, которые арестованы и осуждены.

Из тех завербованных, кто вернулся из России, за последнее время обратились в полицию 6 человек.