Полицию Ровенской области возглавил Валерий Присяжнюк

Заместитель главы Национальной полиции Украины Алексей Руденко представил личному составу полиции Ровенской области нового руководителя главного управления Национальной полиции в Ровенской области Валерия Присяжнюка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.
Новый руководитель полиции области пообещал работать в команде. "Только совместными усилиями с областной администрацией и органами местного самоуправления мы сможем все сделать, чтобы жители области чувствовали себя комфортно и безопасно. Все остальное — в ходе работы", - сказал Присяжнюк.
Валерий Присяжнюк родился 5 июня 1960 года в пгт Дзержинск Житомирской области. Окончил Луцкий педагогический университет. Работал на должностях участкового инспектора и оперуполномоченного в различных отделах Житомирского районного отдела внутренних дел.
Предыдущий руководитель полиции Ровенской области Сергей Князев ушел с должности 10 ноября.