Генеральный прокурор Юрий Луценко передал беспилотные летательные аппараты бойцам взводного опорного пункта на рубеже города Торецк. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
"В ходе рабочей поездки в Донецкую область генпрокурор посетил взводный опорный пункт 45 бригады Высокомобильных десантных войск Украины, который находится на нулевом рубеже города Торецк. Он поздравил бойцов бригады ВДВ с наступающими праздниками и пожелал мира", – говорится в сообщении.
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Генпрокурор выразил надежду, что БПЛА поможет нашим защитникам контролировать перемещения противника и отслеживать его позиции.