Турчинов о возможных провокациях боевиков: Нечистая сила на христианские праздники себя и проявляет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов допускает провокации российских боевиков на новогодние праздники. Об этом сообщает УНИАН.

"Вы знаете, нечистая сила всегда именно на такие христианские праздники себя проявляет. И, к большому сожалению, именно с такой нечистой силой мы и ведем войну, защищая нашу страну. Поэтому я могу прогнозировать, что будут провокации, и всегда, вы можете проанализировать события, которые происходили на фронте начиная с начала 2014 года, как раз особенно на праздники, как раз на христианские праздники, у них, видимо, что-то изнутри рвется наружу, что они пытаются совершать провокации, грязь, кровь", - заявил Турчинов.

По его убеждению, "нечистая сила всегда обречена".

"И Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины помогут очистить нашу страну от этой грязи", - сказал Турчинов.

Он добавил, что объявление о перемирии после последних переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не выполняется российской стороной.

"К большому сожалению, решение, которое было принято относительно объявления перемирия с учетом этих больших праздников - Рождества, Нового года, чтобы можно было хотя бы во время этих праздников не терять жизни наших военных офицеров, солдат, для того, чтобы хотя бы была тишина в населенных пунктах вдоль линии разграничения, но, к большому сожалению, российские гибридные войска не собираются выполнять все договоренности", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, с 00:00 24 ноября вступил в силу режим прекращения огня в Донбассе, о котором договорилась трехстороння контактная группа в Минске.

26 декабря министр обороны Степан Полторак заявил, что договоренности о прекращении огня в районе проведения антитеррористической операции не выполняются.