Трудовая миграция украинцев с 2014 года выросла на 15%, - социолог

По приблизительным подсчетам, по сравнению с 2014 годом, масштабы трудовой миграции украинцев выросли примерно на 15%. Об этом сообщил заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк, пишет Радио Свобода.

Он отметил, что по данным последних опросов, вырисовывается новая тенденция: все больше в поисках работы мигрируют горожане, а не крестьяне, как это было до сих пор. Первую позицию по оттоку трудовых ресурсов занимает Киев. На втором месте - западный регион, от которого не слишком отстают остальные регионы.

Наиболее мобильной группой являются студенты, которые все чаще едут за границу на учебу и остаются там через высокий уровень зарплат и лучшие условия труда.

"Исследование, которое мы проводили вместе с нашими зарубежными коллегами, свидетельствует, что помолодела и стала более образованный наша трудовая миграция", - отметил Позняк.

Еще одна тенденция: увеличение количества тех, кто планирует работать в странах Европы, при уменьшении числа сторонников отправиться на заработки в Россию.

Напомним, количество украинцев, которые готовы переехать за границу на постоянное проживание, по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. Об этом свидетельствуют данные опроса Online Track компании TNS.

Так, 65% респондентов указали, что хотели бы уехать из страны, из них треть респондентов не имеют возможности выехать, 8% хотели бы уехать временно, пока ситуация не стабилизируется, а 20% хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства.