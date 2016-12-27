В Донбассе идет борьба за контроль над "серой зоной", – ОБСЕ

Стороны конфликта приближаются друг к другу на расстояние выстрела из стрелкового оружия

В зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе стороны конфликта ведут борьбу за контроль над так называемой "серой зоной". Об этом заявил заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг, передает Deutsche Welle.

"Они (стороны конфликта, – ред.) занимают новые позиции на территориях, продвигаясь ближе друг к другу вдоль линии разграничения", – отметил Хаг.

В то же время, по словам главы внешнеполитического комитета Европарламента Эльмара Брока, после отвода тяжелого вооружения в "серую зону" с обеих сторон проникают подразделения, приближаясь на расстояние выстрела из стрелкового оружия.

"Это, конечно, приводит к прямой борьбе, в которой гибнет все больше людей", – добавил Брок.

Напомним, 21 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Вооруженные силы Украины на Светлодарской дуге контратаковали и заняли новые позиции.