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Новак: В 2016 году ДТП забрали жизни 4 тыс. украинцев

Новак: В 2016 году ДТП забрали жизни 4 тыс. украинцев
ДТП / Фото: ТСН

Годовые потери от ДТП в Украине составляют около 2% ВВП

27.12.16 22
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В прошлом году на дорогах погибли более 4 тыс. человек. Годовые потери от ДТП в Украине составляют около 2% ВВП. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак во время итоговой пресс-конференции, передает УНН.

"В прошлом году на всех дорогах погибло более 4 тысяч человек, пострадали более 31 тыс. человек. Это страшная цифра. Это недопустимо", - сказал Новак.

По его словам, по этим показателям Украина является одной из лидирующих стран в негативном смысле.

"Годовые потери от ДТП в Украине составляют около 2% ВВП. Согласно европейскому методу расчета потери Украины около 40 млрд грн в год", - отметил Новак.

По его словам, Укравтодор хочет ввести новые стандарты безопасности на дорогах.

"Это будут новые видимые дорожные знаки, подземные и наземные бело-красные переходы. Мы сделаем программу ликвидации мест концентрации ДТП, что позволит снизить смертность на дорогах", - сказал он.

Также, по словам Новака, состояние дорог в Украине может улучшиться в 2019 году.

"Чтобы состояние дорог осталось на этом же уровне, но не на хорошем, нам необходимо 14 млрд грн в год ... а если из года в год мы будем получать больше денег, то ситуация кардинально меняется уже в 2019 году, при условии, если заработает Государственный дорожный фонд ", - сказал Новак.

По словам Новака, при положительном сценарии и выделении Укравтодору 18 млрд грн будет отремонтировано 200 км дорог и 80 мостов.

В целом, по его словам, в бюджете на 2017 год предусмотрено 29 млрд грн для Укравтодора.

Напомним, ранее Славомир Новак сообщил, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2017 году будет проводить ремонт дорог по маршрутному принципу, а также совместно с региональными службами сформирует перечень дорог, на которые будут выделяться средства в следующем году.

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