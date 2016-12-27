Укрзализныце разрешили повысить тарифы, – Балчун

В 2017 году в УЗ планируют потратить более 27 млрд грн на подвижной состав и модернизацию инфраструктуры

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры позволил Укрзализныце повысить тарифы на пассажирские и грузовые перевозки. Об этом сообщил председатель правления предприятия ПАО "Украинская железная дорога" Войцех Балчун, передает УНН.

"Тарифный комитет Министерства инфраструктуры на прошлой неделе утвердил наше предложение о повышении тарифов, за это мы ему очень благодарны и очень рассчитываем, что дискуссии о финплане мы закончим на этой неделе", – сказал Балчун.

При этом глава УЗ не уточнил, какой процент повышения в конечном итоге согласован Министерством инфраструктуры.

Он отметил, что финплан Укрзализныци основывается на большой инвестиционной программе – в этом году 5 млрд грн, в 2017 году – более 27 млрд грн на подвижной состав и модернизацию инфраструктуры.

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Напомним, 20 декабря Войцех Балчун прогнозировал подорожание железнодорожных билетов в 2017 году.

"У нас нет другого выхода, поскольку не живем в вакууме. Последний пересмотр цен произошел в 2014 году", – заявил тогда Балчун.

Он объяснил: анализ за последние три года показал, что фактическая инфляция намного выше, чем прогнозируемая. Поэтому Укрзализныця должна поднять цены, особенно с учетом того, что значительный объем пассажирских перевозок включает льготы для различных социальных групп.

В то же время министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что заявления главы правления ПАО "Укрзализныця" о повышении тарифов на грузовые перевозки носят спекулятивный характер. По его мнению, прежде чем говорить о повышении тарифов, команда главы Укрзализныци Балчуна должна продемонстрировать эффективную работу, чего до сих пор не произошло.