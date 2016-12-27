В течение дня, 26 декабря (по состоянию на 18:00), в районе проведения антитеррористической операции боевики совершили 29 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов они обстреляли Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Талаковке, Водяному, Марьинке, Павлополю и Широкино. По Широкино огонь также вел снайпер.

На донецком направлении под огонь 82-миллиметровых минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны Луганское, Зайцево, Невельское и Мироновский.

На луганском из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.