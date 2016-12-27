Корпоратизацию Укрпочты завершат в первом квартале 2017 года

Корпоратизация украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" будет завершена в первом квартале 2017 года. Об этом сказал руководитель Укрпочты Игорь Смилянский, передает УНН.

"Корпоратизация идет по плану. И даже на ней мы сэкономили 8 млн грн. Я считаю, что мы закончим корпоратизацию в первом квартале следующего года. И Укрпочта получит наблюдательный совет, независимых директоров, которые смогут нам помогать развиваться и в дальнейшем", – рассказал он.

Смилянский отметил, что финансовый план предприятия предусматривает рост доходов в этом году на уровне 20%.

Напомним, корпоратизация Укрпочты началась 11 ноября 2015 года. Процесс корпоратизации предусматривает четыре этапа: подготовительный, инвентаризация, оценка имущества, которое будет включено в уставный капитал, и заключительный.