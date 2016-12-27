Луценко: Дело о госизмене Януковича пополнилось показаниями экс-депутата госдумы РФ

Он рассказал о влиянии письма Януковича Путину на решение госдумы о применении российской армии за границей

Бывший депутат государственной думы Российской Федерации дал показания украинскому следствию в рамках уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Интерфакс-Украина.

"Могу подтвердить слова Руслана Кравченко (прокурор военной прокуратуры – ред.) о том, что одним из свидетелей, который дал чрезвычайно важные показания, является бывший депутат государственной думы Российской Федерации, который давал показания о влиянии подписанного письма с призывом к Путину ввести войска в Украину на решение государственной думы о применении Вооруженных сил РФ за границей", - проинформировал генпрокурор.

По его словам, эти показания лягут в основу будущего обвинения.

Как сообщалось, В.Янукович подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 110, 111 (государственная измена и посягательство на территориальную целостность государства).

Напомним, в июне 2016 года бывший депутат госдумы РФ Илья Пономарев, известный своей проукраинской позицией, получил вид на жительство в Украине.