Фейгин: Сущенко переместили в камеру к русскому националисту

Адвокат Марк Фейгин посетил во вторник, 27 декабря, в СИЗО "Лефортово" журналиста Укринформа Романа Сущенко и сообщал, что его подопечного перевели в новую камеру к русскому националисту. Об этом адвокат рассказал в интервью Укринформу.

"Сущенко опять поменяли камеру. Но в этот раз поменялся еще и сосед. Его новый сокамерник – русский националист (язычник, "родновер"), задержанный по одному из многочисленных дел, которые сейчас заводят против этой категории", - сказал Фейгин.

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Он также уточнил, что отношения у Романа с его новым соседом нормальные, "они ладят". Но Сущенко теперь на какое-то время будет без телевизора и холодильника, оставшихся в предыдущей камере.

Напомним, 30 сентября ФСБ России в Москве задержала корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной.

Уголовное дело возбуждено по статье "шпионаж".

Лефортовский райсуд тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. 28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.