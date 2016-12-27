Военный, сбивший насмерть девочку в Константиновке в 2015 году, приговорен судом к 4 годам тюрьмы

Его командира приговорили к 2 годам дисбата с лишением воинского звания

Водителя гусеничного бронетранспортера (МТЛБ) Романа Карпинца, который в марте 2015 года в Константиновке насмерть сбил ребенка, приговорили почти к 4 годам тюрьмы. Об этом сообщает местная газета "Провинция".

Его командира Марьяна Рака, находившегося во время аварии в кабине грузовой машины, которая возглавляла колонну, приговорили к 2 годам дисбата с лишением воинского звания.

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Отметим также, что Марьян Рак за службу в донецком аэропорту был награжден орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.

Напомним, в Константиновке 16 марта 2015 года бронемашина военных наехала на женщину с двумя детьми, в результате чего погибла 8-летняя девочка.