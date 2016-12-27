Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Военный, сбивший насмерть девочку в Константиновке в 2015 году, приговорен судом к 4 годам тюрьмы

Военный, сбивший насмерть девочку в Константиновке в 2015 году, приговорен судом к 4 годам тюрьмы

Военный, сбивший насмерть девочку в Константиновке в 2015 году, приговорен судом к 4 годам тюрьмы
Роман Карпинец / Фото: konstantinovka.com.ua

Его командира приговорили к 2 годам дисбата с лишением воинского звания

27.12.16 27
0000

Водителя гусеничного бронетранспортера (МТЛБ) Романа Карпинца, который в марте 2015 года в Константиновке насмерть сбил ребенка, приговорили почти к 4 годам тюрьмы. Об этом сообщает местная газета "Провинция". 

Его командира Марьяна Рака, находившегося во время аварии в кабине грузовой машины, которая возглавляла колонну, приговорили к 2 годам дисбата с лишением воинского звания.

Отметим также, что Марьян Рак за службу в донецком аэропорту был награжден орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.

Напомним, в Константиновке 16 марта 2015 года бронемашина военных наехала на женщину с двумя детьми, в результате чего погибла 8-летняя девочка.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Новак: В 2016 году ДТП забрали жизни 4 тыс. украинцевВ Украине исполняется лишь 5% решений судовМосковский суд признал события Евромайдана государственным переворотом

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 10827
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 6622
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3294
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 7645
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 4008
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 2074
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 2824
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 2008
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 3612
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1253
  1. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 11679 / 12791
  2. Оккупанты признали, что у них не получается соединить Крым и Россию 7849 / 8963
  3. Чубаров: Четыре государства бывшего СССР почти готовы признать Крым российским 6433 / 7177
  4. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 4383 / 5465
  5. Ветераны АТО заявили о начале блокады оккупированного Донбасса до освобождения пленных 4287 / 4562
  6. В России не нашлось желающих строить железную дорогу к Керченскому мосту 3429 / 3880
  7. Пенсии за январь начнут выплачивать с 27 декабря, – Пенсионный фонд 3146 / 3376
  8. В Сирии близ Дамаска активизировались бои 3145 / 3460
  9. В России опять не смогли запустить ракету в космос – в двигателе нашли мусор 3114 / 3538
  10. Тука не верит в успех блокады оккупированного боевиками Донбасса 3034 / 3310
  1. Ветераны АТО заявили о начале блокады оккупированного Донбасса до освобождения пленных 61 / 4562
  2. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 53 / 5465
  3. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 38 / 97271
  4. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 26 / 2725
  5. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 24 / 12791
  6. В Донбассе разоблачили крупнейшую сеть информаторов боевиков 20 / 1484
  7. Алексей Кочерев: кризис-двигатель стартапов 19 / 1988
  8. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 17 / 10827
  9. Карточный домик. Почему в Украине исчезают банки 14 / 2125
  10. С 1 января плательщики единого налога будут платить 704 гривны в месяц 14 / 2916
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.