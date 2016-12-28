Пророссийские боевики продолжают обстрелы украинских позиций в зоне АТО на всех направлениях. В течение 27 декабря суток зафиксировано 44 обстрела, сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

На Мариупольском направлении боевики из 122-мм артиллерии обстреляли Широкино, из 120-мм и 82-мм минометов - Водяное и Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино. По Широкино также огонь вел снайпер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области восстановили разрушенный боевиками мост

На донецком направлении под огонь 120-мм и 82-мм минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Травневому, Луганскому, Зайцево, Невельскому и Мироновскому. Южное обстреляли из зенитных установок.

На луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке.