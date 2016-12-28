Суд обязал детективов Национальное антикоррупционное бюро внести сведения в Единый реестр досудебных решений по информации о регистрации Александра Онищенко кандидатом в депутаты Верховной Рады на выборах 2014 года за взятку.
Копию решения суда опубликовал в своем Facebook народный депутат (внефракционный) Виталий Куприй.
Согласно решению, НАБУ должно внести в Единый реестр досудебных расследования сведения об уголовном правонарушении по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), которое предположительно совершили председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский и бывший народный депутат Давид Жвания.
Напомним, ранее Онищенко заявил, что заплатил через Давида Жванию $6 млн за регистрацию Центризбиркомом и допуск к выборам в партии БПП.